UniCredit aderisce al protocollo Zes-Abi

UniCredit ha deciso di aderire al protocollo Zes-ABI, firmato di recente. La banca ha scelto di partecipare per sostenere le aree industriali e facilitare gli investimenti nelle zone di sviluppo economico speciale. La firma è avvenuta poche settimane fa tra il rappresentante della Struttura di missione Zes e l’ABI, con l’obiettivo di promuovere progetti di crescita e di attrarre risorse. La partecipazione di UniCredit si inserisce nel piano più ampio di supporto alle iniziative di rilancio economico. La banca ora si impegna a facilitare l’accesso ai finanziamenti nelle aree interessate.

Milano, 18 feb. - (Adnkronos) - UniCredit ha aderito al protocollo d'intesa tra la Struttura di missione Zes e l'ABI, firmato nelle scorse settimane dal Coordinatore della Struttura di missione Zes Giuseppe Romano e dal Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana Marco Elio Rottigni. Il protocollo punta a favorire l'accesso al credito delle imprese che investono all'interno della Zes unica per il Mezzogiorno. Tale area comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché, per effetto della legge del 2025, anche i territori delle regioni Marche e Umbria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - UniCredit aderisce al protocollo Zes-Abi Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione ZesQuesta mattina a Palazzo Chigi è stato firmato un accordo tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana. Leggi anche: Anche il Liceo "Diaz" aderisce al protocollo d'intesa "Rosso Vanvitelliano" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. UniCredit aderisce al protocollo d'intesa Zes-AbiUniCredit ha aderito al protocollo d'intesa tra la struttura di missione Zes e l'Abi. Il protocollo punta a favorire l'accesso al credito delle imprese che investono all'interno della Zes unica per il ... ansa.it Credito alle imprese che investono al Sud: UniCredit aderisce al protocollo d'intesa ZES-ABILe foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa.it UniCredit aderisce al protocollo d’intesa ZES-ABI per facilitare l’accesso al credito delle imprese che investono nel Mezzogiorno. Al lavoro con un Tavolo permanente per individuare opportunità e soluzioni con le aziende che operano nelle regioni della ZE x.com Il 7 MARZO ALLA NOSTRA SFILATA AL DER PLAZ VEDRETE SFILARE ANCHE ABITI DA CERIMONIA O OCCASIONE SPECIALI Come l'abito lungo indossato oggi da Giorgia facebook