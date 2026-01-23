Durante la Fashion Week di Parigi, Louis Vuitton ha ospitato la sfilata Louis Vuitton Homme AutunnoInverno 2026, ideata da Pharrell Williams. Più di una semplice presentazione di capi, l’evento ha rappresentato un modo di vivere, con Pharrell che ha progettato un'intera casa come espressione del suo stile. Un approccio che va oltre la moda, invitando a riflettere su un nuovo modo di concepire l’esperienza del brand.

Pharrell Williams non ha presentato una collezione, ma uno stile di vita. Alla sfilata Louis Vuitton Homme AutunnoInverno 2026, tenutasi due giorni fa durante la Fashion Week maschile di Parigi, l'abbigliamento è stato solo una parte del messaggio. Il vero protagonista è stata una casa. Una casa reale, abitabile, con vetrate e tutto il resto, installata al centro della passerella. Il suo nome è DROPHAUS. E anche se la sua facciata trasparente sembra rivelare tutto, in realtà nasconde un segreto che collega lusso, architettura e cultura street in un modo molto più profondo di quanto possa apparire. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per la sfilata di Louis Vuitton Pharrell Williams ha progettato un'intera casa

Maurizio Lombardi si è lasciato conquistare dagli anni Settanta per la sfilata di Louis Vuitton

La sfilata Louis Vuitton Uomo A/I 26-27 si è imposta come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione parigina.

La sfilata Giorgio Armani Uomo è molto Armani, ma cangiante. E la maglieria vede una collaborazione tutta italianaQuesta sfilata di Giorgio Armani Uomo autunno inverno 2026 2027 si presenta come il debutto di Leo Dell’Orco, con il desiderio di imprimere nuova luce a un heritage già simbolico ... vogue.it

La sfilata Prada uomo riporta a casa, tra polsini maxi, cappe colorate e cappelli schiacciatiBefore e next riflette su cosa sia possibile creare partendo dal passato, su quali elementi emergono dalle pieghe del tempo per ridefinire sotto forma di dettaglio un look rassicurante e senza tempo ... vogue.it

