Dopo il derby, il giornalista ha commentato la situazione dell’Inter, sottolineando che il calcio non si riduce a numeri e calcoli. Ha evidenziato che, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ci sono differenze evidenti nelle prestazioni e nei risultati della squadra. La discussione si concentra sui cambiamenti avvenuti nel corso della stagione e sulla percezione generale dell’andamento dei nerazzurri.

Inter News 24 Zazzaroni sull’Inter post derby: «Il calcio non è aritmetica: rispetto all’anno scorso.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio italiano non smette mai di interrogarsi sul futuro e sul presente dei nerazzurri. Nel corso dell’ultima puntata del noto podcast “Numeri 1”, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha offerto una panoramica approfondita sullo stato di forma della squadra meneghina, soffermandosi in particolare su quanto accaduto nelle ultime stagioni. PAROLE – « Il calcio non è aritmetica. È una squadra che non ha perso nessuno rispetto allo scorso anno, ha soltanto aggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni sull’Inter post derby: «Il calcio non è aritmetica: rispetto all’anno scorso…»

Articoli correlati

Mkhitaryan Inter, un crollo verticale. I numeri dell’armeno rispetto allo scorso annodi Redazione Inter News 24Il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan sembra aver avuto un crollo verticale rispetto allo scorso anno.

Inter, l’uscita dalla Champions costa (letteralmente) cara: ricavi dimezzati rispetto all’anno scorsoL’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Bodo Glimt è stata un disastro.

Approfondimenti e contenuti su Zazzaroni sull

Temi più discussi: Pronostico Milan-Inter, Zazzaroni e Caressa vanno sul sicuro e se la giocano così; Zazzaroni: Allegri ha gli stessi punti di Conte lo scorso anno. Poi la stoccata a Vieri su Napoli e Inter; Milan-Inter, bomba di Zazzaroni: Max Allegri? Cosa mi dicono dal Brasile | Libero Quotidiano.it; Zazzaroni rilancia: Un dirigente che conosco mi ha fatto una grossa rivelazione sull'Inter.

Zazzaroni: Inzaghi ha fatto veri miracoli coi parametri zero. Più debole? Ma se ha soltanto…Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. Il giornalista è tornato anche sull'esperienza di Simone Inzaghi sulla ... fcinter1908.it

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato così nel suo editoriale il derby della Madonnina tra Milan e InterZazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato così nel suo editoriale il derby della Madonnina tra Milan e Inter Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni anal ... calcionews24.com

Intervenuto al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, è tornato sull’eliminazione dell’Inter per mano del Bodø/Glimt. “L’uscita dalla Champions è grave, anche se un dirigente ha detto a una persona che conosco: ‘Vedrete che usciremo perché non siamo strutturati’.” - facebook.com facebook

Rivelazione di #Zazzaroni sul VAR Cosa disse Tavecchio a Cucci x.com