Henrikh Mkhitaryan ha registrato un significativo calo nelle prestazioni rispetto alla stagione precedente. I dati evidenziano una diminuzione delle sue statistiche, sollevando domande sulla sua attuale forma e contributo alla squadra. Analizzando i numeri, si può osservare come il centrocampista armeno abbia avuto un andamento meno incisivo rispetto al passato, segnando un cambiamento che necessita di approfondimenti.

Inter News 24 Il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan sembra aver avuto un crollo verticale rispetto allo scorso anno. Vediamo i numeri che confermano tutto. L’analisi dei dati stagionali evidenzia un drastico cambiamento nelle gerarchie della mediana dei nerazzurri. Al centro delle riflessioni di La Gazzetta dello Sport c’è Henrikh Mkhitaryan, l’esperto trequartista armeno celebre per la sua intelligenza tattica e la capacità di dettare i tempi di gioco. Se nella passata stagione il calciatore era un pilastro inamovibile, oggi il suo impiego appare quasi dimezzato. Complice un infortunio muscolare rimediato a fine ottobre, l’ex Roma ha collezionato soltanto 518 minuti in Serie A, contro i ben 1137 registrati nello stesso arco temporale di un anno fa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mkhitaryan Inter, un crollo verticale. I numeri dell'armeno rispetto allo scorso anno

