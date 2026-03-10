Arezzo vittoria di carattere a Campobasso | Iaccarino firma tre punti pesanti

L’Arezzo ha ottenuto una vittoria importante a Campobasso grazie a Iaccarino, che ha segnato tre punti decisivi. La squadra ha superato una partita difficile, riuscendo a mantenere il controllo in un match combattuto. I giocatori hanno dimostrato determinazione e compattezza, portando a casa i tre punti in una sfida che si è rivelata complicata fin dai primi minuti.

L'Arezzo torna alla vittoria evitando le trappole di una partita insidiosissima. Insidiosa perché gli amaranto venivano da due gare casalinghe nelle quali avevano raggranellato un solo punto; insidiosa perché i molisani arrivavano da tre vittorie consecutive; insidiosa, infine, perché ad Ascoli, in contemporanea, si giocava lo scontro diretto tra le inseguitrici. Una prestazione opaca avrebbe rischiato di scalfire le tante certezze che questa squadra possiede e regala ai suoi sostenitori. Ma oggi gli amaranto hanno disputato una partita come da diverse gare non si vedeva. Si diceva che la squadra di Bucchi fosse diventata "cinica": attendeva l'avversario e poi colpiva nelle sporadiche occasioni che riusciva a creare.