Nella partita tra Campobasso e Arezzo, che si è disputata il 9 marzo 2026, l’Arezzo ha vinto con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Iaccarino segnato a circa 15 minuti dalla fine. La squadra ospite ha conquistato così tre punti importanti sul campo di un avversario difficile, mantenendo un vantaggio di quattro punti sull’Ascoli, che ha battuto il Ravenna 2-0 nello stesso turno.

Campobasso, 9 marzo 2026 – Con un gol, splendido, di Iaccarino a un quarto d’ora dalla fine, l’Arezzo sbanca un terreno ostico come Campobasso e mantiene quattro punti di vantaggio sull’Ascoli, che nello scontro diretto ha sconfitto 2-0 il Ravenna. È un successo vitale e ampiamente meritato, frutto di una grande reazione dopo la sconfitta contro la Ternana e di una bella prestazione corale. Avrebbe potuto e dovuto segnare anche prima, l’Arezzo, ma l’importante è aver trovato l’episodio risolutore. Dall’inizio tornavano titolari Coppolaro e Chiosa in difesa, Iaccarino in mediana al posto di Guccione, influenzato, e Tavernelli nel tridente. Il primo tempo è un dominio degli amaranto, in maglia bianca con, sulla schiena, i nomi di donne importanti per i giocatori al posto dei consueti cognomi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campobasso-Arezzo 0-1, splendido Iaccarino a un quarto d’ora dalla fine

