Zambito Pd | Per steatosi epatica linee guida chiare e condivise

Il parlamentare del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di linee guida chiare e condivise sulla steatosi epatica, una condizione che sta aumentando in Italia e rappresenta una sfida emergente per il sistema sanitario nazionale. Secondo i dati epidemiologici, si tratta di una patologia in crescita, ma che può essere gestita efficacemente attraverso un approccio multidisciplinare.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana perché i dati epidemiologici ci dicono che si tratta di una patologia con numeri in crescita affrontabile positivamente grazie a un percorso multidisciplinare. Per avere successo, però, è necessaria la precocità dell'intervento. La politica può fare molto, anche alla luce del fatto che esistono terapie innovative con esiti positivi". SI tratta di "coordinare al meglio le attività che devono essere fatte all'interno delle strutture sanitarie, di avere linee guida, un percorso diagnostico e terapeutico nazionale per la presa in carico, le procedure, il follow-up".