Secondo l'Aisf, circa un italiano su quattro è coinvolto dalla steatosi epatica, una condizione che colpisce in modo più frequente chi soffre di diabete e obesità. La percentuale si mantiene costante nella popolazione generale, mentre si registra un incremento tra i soggetti con queste patologie. La notizia arriva da uno studio diffuso in occasione di un evento dedicato alla salute del fegato.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "La steatosi epatica ha una prevalenza di circa il 25% nella popolazione generale, con un aumento nei pazienti affetti da diabete e obesità. Tuttavia è fondamentale sottolineare come la percentuale di pazienti potenzialmente candidabili ai nuovi trattamenti in corso di approvazione rappresenti solo una piccola parte del totale. Pertanto questi soggetti devono essere identificati in maniera precoce e trattati adeguatamente". Lo ha detto Giacomo Germani, segretario dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf) e direttore dell'Unità Trapianto multiviscerale dell'azienda ospedale - università di Padova, all'incontro promosso oggi a Roma dalla senatrice Ylenia Zambito, segretario della X Commissione del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Germani (Aisf): "La steatosi epatica interessa circa 1 italiano su 4"

