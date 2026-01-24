Come sarà il XXV Aprile | tanto tennis e campi anche in mezzo alla pista di atletica

Il centro sportivo XXV Aprile di via Cimabue, nella zona QT8, si prepara a dedicarsi principalmente al tennis, offrendo anche spazi accessibili per l’atletica leggera, indipendentemente dall’iscrizione a una società sportiva. La struttura manterrà le sue caratteristiche, integrando le diverse discipline in un ambiente funzionale e tranquillo, senza eccessivi cambiamenti rispetto alla situazione attuale. Un’opportunità per gli appassionati di sport di usufruire di strutture dedicate in un contesto urbano.

Il centro sportivo XXV Aprile di via Cimabue (zona QT8) sarà “concentrato” sul tennis, ma senza rinunciare alla fruizione dell'atletica leggera come è oggi, anche senza essere associati a una società sportiva. Lo ha detto, anche rispondendo alla lettera aperta del Cus Milano, l'assessora allo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Come sarà il XXV Aprile: tanto tennis e campi anche in mezzo alla pista di atleticaPolemiche per i quattro campi in erba in mezzo alla pista. Anche se sono rimuovibili, per molti di fatto non lo saranno. Consiglieri di maggioranza e opposizione pronti a spingere per mantenere cent ... milanotoday.it

L'atletica potrebbe scomparire dal XXV Aprile, l'allarme del Cus Milano. Ma l'assessora smentisceSecondo il presidente del Cus, il Comune starebbe valutando un partenariato con cui si aumenterebbero i campi da tennis e si abbatterebbe la struttura per l'atletica indoor. Dal campo (sempre aperto, ... milanotoday.it

