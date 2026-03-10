XXI Secolo vola negli ascolti | Francesco Giorgino conquista numeri da capogiro nello share e nel pubblico

La trasmissione XXI Secolo condotta da Francesco Giorgino su Rai Uno ha ottenuto risultati eccezionali negli ascolti, con numeri da record nello share e nel numero di spettatori. Lunedì la trasmissione ha registrato una crescita significativa, attirando un pubblico ampio e fidelizzato. I dati ufficiali mostrano un aumento considerevole rispetto alle precedenti puntate, confermando il successo del programma.

Un grande successo accompagna la trasmissione XXI Secolo di Francesco Giorgino su Rai 1. Lunedì sera, nella puntata dedicata al sistema di difesa italiano e al recente conflitto in Medio Oriente, la trasmissione ha registrato il 13,8% di share nel primo momento, con un milione e trecento mila visualizzazioni di media. Secondariamente ha raggiunto il 9,3 % di share con più di cinquecentomila telespettatori. Un risultato notevole, ma ancor più alto è stata l'attenzione dedicata dal pubblico all'editoriale di Giorgino sulla vicenda della famiglia del bosco, con tre milioni di telespettatori.