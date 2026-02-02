XXI SECOLO | GIORGINO SU RAI1 CON GRANDI NOVITÀ E OSPITI TRA POLITICA E POP

Francesco Giorgino torna su Rai1 con la terza edizione di “XXI Secolo”. Questa sera, alle 23, il giornalista porta in diretta un nuovo episodio del suo programma, tra ospiti politici e personaggi del mondo della cultura. La puntata promette interventi diretti e analisi senza troppi fronzoli su temi caldi e attuali.

Francesco Giorgino torna nella seconda serata di Rai1 con la terza edizione di “ XXI Secolo “, in onda lunedì 2 febbraio alle 23.40 con una grande novità in studio. Al centro della puntata le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’ospite della prima parte è il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Durante il faccia a faccia, Giorgino avrà l’opportunità di discutere con Abodi dell’organizzazione dell’evento che ha coinvolto non solo le istituzioni, ma anche attori economici e stakeholder rilevanti del sistema Paese. Nella seconda parte spazio alle voci dei protagonisti dello sport invernale del passato e del presente, interverranno: Piero Gros, ex sciatore e campione del mondo in diverse specialità; Cristian Zorzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Torino 2006 e vincitore di altre 2 medaglie olimpiche e 3 medaglie mondiali. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Francesco Giorgino torna in tv con la terza edizione di “XXI Secolo” su Rai1.

Giorgino presenta il suo nuovo libro, “Il lato positivo del mondo”.

