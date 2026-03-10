WWE | The Judgment Day tradisce Finn Bálor a Raw

Durante l’ultima puntata di WWE Raw, The Judgment Day ha attaccato Finn Bálor, lasciandolo a terra sul ring dopo un violento assalto di gruppo. L’evento ha sorpreso i presenti, poiché si tratta di un colpo di scena inaspettato che ha visto il team voltare le spalle a uno dei suoi membri più rappresentativi. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui motivi di questa decisione.

Clamoroso sviluppo nell'ultima puntata di WWE Raw, dove The Judgment Day ha voltato le spalle a uno dei suoi membri storici, Finn Bálor, lasciandolo a terra sul ring dopo un brutale attacco di gruppo. Il segmento è iniziato con Dominik Mysterio, accompagnato da Liv Morgan e Raquel Rodriguez, che ha preso la parola per parlare della sua recente sconfitta contro Penta per il WWE Intercontinental Championship. Dominik ha accusato apertamente Bálor di essere responsabile della sua sconfitta, sostenendo che l'irlandese abbia impedito a JD McDonagh di intervenire nel match per aiutarlo. Secondo Dominik, la situazione avrebbe dovuto essere discussa privatamente, ma Bálor avrebbe invece portato tutto alla luce pubblicamente.