WWE | Finn Balor sfida CM Punk per il titolo match fissato per Raw a Belfast

Durante l'ultima puntata di Raw da Düsseldorf, CM Punk ha rivolto un messaggio ai fan tedeschi. Nel frattempo, è stato annunciato un nuovo incontro tra Finn Balor e CM Punk, con quest'ultimo che sfiderà Balor per il titolo. L'evento si terrà a Belfast e rappresenta un momento importante nel percorso dei due wrestler.

L'edizione di Raw da Düsseldorf si è apertaocon CM Punk che è salito sul ring per rivolgersi al pubblico tedesco. Il World Heavyweight Champion ha ringraziato i fan presenti e ha dichiarato di voler rimanere campione il più a lungo possibile, sottolineando come dopo la vittoria su Bron Breakker della scorsa settimana possa finalmente considerare chiuso il capitolo con la Vision. Punk ha fatto riferimento ai prossimi appuntamenti sulla strada per WrestleMania, citando la Royal Rumble e l' Elimination Chamber come possibili occasioni per nuovi sfidanti. Proprio mentre sembrava pronto a concludere il suo intervento, l'arrivo di Finn Balor ha cambiato le carte in tavola.

