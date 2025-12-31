Finn Bàlor | Nel 2026 lancerò il Judgment Day verso il futuro

Durante un’intervista con Byron Saxton al termine di RAW, Finn Bàlor ha condiviso le sue aspettative per il 2026, annunciando l’intenzione di lanciare il Judgment Day verso il futuro. Le sue parole riflettono un progetto a lungo termine e una visione ambiziosa per il proprio percorso nel wrestling, evidenziando l’impegno e la determinazione a consolidare il proprio ruolo all’interno della federazione.

Intervistato da Byron Saxton al termine della puntata di RAW, Finn Bàlor ha rilasciato messaggi ambiziosi in vista del 2026. L’intervista, disponibile sul profilo instagram dell’irlandese, contiene riflessioni sul momento difficile del Judgment Day e propositi ambiziosi per il nuovo anno “S ai Byron? Il 2025 è stato un anno difficile per il Judgment Day “, ha così esordito. “ Partendo solo da stanotte, Raquel Rodriguez non è riuscita a portare trofei in casa. Inoltre, il mio migliore amico JD McDonagh è ai box e, per non farci mancare niente, “Dirty” Dominik Mysterio è infortunato e la data del suo rientro è incerta “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

