Gli Usos hanno conquistato il nono titolo di coppia nella WWE, vincendo il match contro AJ Styles e Dragon Lee nel main event di Raw del 29 dicembre 2025. L’evento si è svolto al Kia Center di Orlando, in Florida, consolidando ulteriormente la loro posizione come campioni di tag team. La vittoria rappresenta un nuovo traguardo nella carriera del duo, che continua a scrivere la propria storia nel panorama WWE.

Gli Usos hanno scritto un’altra pagina di storia nella puntata di WWE Raw del 29 dicembre 2025. Nel main event dello show trasmesso dal Kia Center di Orlando, in Florida, Jimmy e Jey Uso hanno strappato i World Tag Team Championship ad AJ Styles e Dragon Lee, conquistando il loro nono titolo di coppia in WWE. Il match, durato quasi venti minuti, ha visto i fratelli samoani adottare un approccio particolarmente aggressivo fin dalle prime battute. Dopo un normale inizio tra Styles e Jey, la contesa si è accesa rapidamente: Jey ha colpito Styles con un calcio dall’esterno del ring mentre l’arbitro era distratto, e Jimmy non ha esitato ad approfittare della situazione per lavorare sistematicamente sulle gambe e sull’addome del veterano della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gli Usos campioni per la nona volta nel main event di Raw

