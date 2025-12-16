WWE | CM Punk furioso a RAW attacco totale a Bron Breakker e ai fratelli Steiner

Durante l’episodio del 15 dicembre di RAW, CM Punk è tornato sul ring in modo aggressivo, scatenando un attacco diretto a Bron Breakker e ai fratelli Steiner. Il ritorno del wrestler ha fatto parlare subito di sé, con un comportamento che ha sorpreso i fan e gli addetti ai lavori, segnando un episodio intenso e controverso nella programmazione WWE.

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk furioso a RAW, attacco totale a Bron Breakker e ai fratelli Steiner L’episodio del 15 dicembre di RAW ha segnato il ritorno sul ring di CM Punk, e il “Second City Saint” non si è certo trattenuto. In diretta dal GIANT Center di Hershey, Pennsylvania, Punk è tornato sotto i riflettori portando con sé tutto il suo veleno, prendendo di mira Bron Breakker, suo prossimo avversario per il WWE World Heavyweight Championship in programma il 5 gennaio. CM Punk vs Bron Breakker: Tensione alle stelle in vista del 5 gennaio. Dopo aver spiegato la sua recente assenza, dovuta ai duri colpi subiti a WarGames, Punk ha spostato subito l’attenzione su Breakker, lanciandosi in un attacco verbale senza filtri. Zonawrestling.net Cm punk se l’è fatta addosso?? #cmpunk #wwe #wrestling Proseguendo nella pagina puoi consultare altre segnalazioni e fonti esterne che trattano lo stesso evento o argomenti affini. CM Punk definisce una stella della WWE di 28 anni un "Nepo baby" durante il promo di RAW - CM Punk ha trasformato il Monday Night RAW in televisione da non perdere con un promo che è diventato immediatamente il momento definitorio dello show. worldwrestling.it

Paul Heyman supplica Bron Breakker di risparmiare la stella WWE di 47 anni a RAW - Faccia a faccia con Bron Breakker, Heyman ha esortato il colosso a mostrare autocontrollo e a non distruggere comp ... worldwrestling.it

