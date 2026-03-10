WTA Indian Wells Errani Paolini regolano Xu Yang e accedono ai quarti di finale

Nel torneo WTA di Indian Wells, nel doppio, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto gli ottavi contro le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e ventisette minuti. Con questa vittoria, le due giocatrici sono arrivate ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la coppia italiana che ha conquistato ogni set.

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Indian Wells Sara Errani e Jasmine Paolini regolano le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan 6-2 7-5 in un'ora e ventisette minuti e volano ai quarti di finale. Le due azzurre, titolari della testa di serie numero uno del torneo californiano, affronteranno nel prossimo turno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic. Jasmine Paolini sigilla con il servizio vincente l'1-0, gioco in cui la compagna è insuperabile a rete. Le titolari della testa di serie numero uno strappano il servizio a quindici alle rivali grazie alla risposta di diritto con cui la toscana induce l'avversaria all'errore per il 2-0 e allungano sul 3-0 al deciding point con la prima vincente di Errani.