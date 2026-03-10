WTA Indian Wells Errani Paolini regolano Xu Yang e volano ai quarti di finale

Nel torneo WTA di Indian Wells, le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan con un punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e ventisette minuti, qualificandosi così ai quarti di finale del tabellone di doppio. La partita si è conclusa con la vittoria delle due italiane, che si sono imposte sulle avversarie negli ottavi.

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Indian Wells Sara Errani e Jasmine Paolini regolano le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan 6-2 7-5 in un'ora e ventisette minuti e volano ai quarti di finale. Le due azzurre, titolari della testa di serie numero uno del torneo californiano, affronteranno nel prossimo turno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic. Jasmine Paolini sigilla con il servizio vincente l'1-0, gioco in cui la compagna è insuperabile a rete. Le titolari della testa di serie numero uno strappano il servizio a quindici alle rivali grazie alla risposta di diritto con cui la toscana induce l'avversaria all'errore per il 2-0 e allungano sul 3-0 al deciding point con la prima vincente di Errani.