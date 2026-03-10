Questa sera si gioca la terza partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026 contro gli Stati Uniti. La partita viene trasmessa in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge questa sera, con l’Italia che affronta i favoriti senza timori. La diretta viene aggiornata costantemente per offrire ai lettori tutte le novità sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, stavolta, si presentano gli USA, quelli veri, quelli che si giocano una carta importantissima che è quella della vittoria del torneo in senso assoluto. Non è necessario rimarcare quanto siano di primo piano i supercampioni della selezione americana, al netto di alcune situazioni che hanno interessato l’offseason MLB (quella più relativa al Classic è la questione di Tarik Skubal, che ha lanciato contro la Gran Bretagna e poi è tornato allo Spring Training con i Detroit Tigers). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-USA, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: azzurri senza paura contro i favoriti

