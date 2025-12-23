Romantici comici e Spider-Man | la guida ai film di James Franco e ai personaggi che lo hanno reso una star di Hollywood Leggi Amicait

Attore, regista, scrittore, artista, ex sex symbol con un passato da enfant prodige e un presente da intellettuale fuori dagli schemi: James Franco è uno di quei nomi che agli amanti del cinema non passano inosservati. Ha fatto ridere, piangere, sospirare e discutere. Ha attraversato commedia, dramma e persino l’arte contemporanea, collezionando una filmografia che sembra un catalogo di contraddizioni perfettamente coerenti. E infatti la domanda “ Che film ha fatto James Franco? ” non prevede una risposta breve. James Franco, protagonista tra risate e dramma. Fin dagli esordi sul piccolo schermo, alla fine degli anni Novanta, Franco ha dimostrato un talento raro: quello di cambiare pelle con naturalezza disarmante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Romantici, comici e... Spider-Man: la guida ai film di James Franco e ai personaggi che lo hanno reso una star di Hollywood. Leggi Amica.it

Leggi anche: Spider-man: inizio rompe la lunga tradizione dei film di spider-man di 24 anni

Leggi anche: A man on the inside stagione 2 guida al cast e ai personaggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo spettacolo "Storyville Lovers" é un viaggio in lungo e in largo tra anni ‘20 e gli anni ‘50, da New Orleans all'Italia. Il Charleston, il Dixieland di Storyville, lo Swing delle prime commedie musicali, delle serate danzanti al Savoy, i romantici fox-trot dell'orchestr - facebook.com facebook