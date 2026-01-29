In un nuovo film, Spider-Man e Wolverine si fronteggiano in una scena che promette scintille. Tobey Maguire e Hugh Jackman sono stati confermati nel cast e si spingono contro, all’interno di uno scontro più grande con i mutanti. La scena iniziale cattura subito l’attenzione, lasciando il pubblico curioso di scoprire come si svilupperà il combattimento tra i due eroi.

Confermato il contenuto della scena inziale che vedrà Tobey Maguire e Hugh Jackman 'venire alle mani' nel quadro di uno scontro più ampio coi mutanti. Uno dei momenti più attesi di Avengers: Doomsday dovrebbe essere il preannunciato combattimento tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e Wolverine di Hugh Jackman, al centro di una mastodontica scena iniziale che inaugurerà lo scontro multiversale. Ma quali sono le ragioni di questo scontro? L'origine del conflitto tra Spider-Man e gli X-Men L'insider @MyTimeToShineHello ha anticipato il contenuto della spettacolare scena iniziale di Avengers: Doomsday scrivendo su X: "In Avengers Doomsday, Spider-Man di Tobey Maguire combatte contro Wolverine di Hugh Jackman perché le loro Terre stanno per scontrarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Perché Spider-Man e Wolverine combatteranno in Avengers: Doomsday? Lo svela un rumor

Tom Hiddleston ha condiviso il suo personaggio preferito tra Spider-Man, alimentando le discussioni tra i fan sui possibili collegamenti con Avengers: Doomsday.

