Wheelchair curling Italia batte Gran Bretagna 8-6 alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Durante le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nel torneo misto di wheelchair curling, l’Italia ha vinto contro la Gran Bretagna con il punteggio di 8-6 nella settima sessione. Questa vittoria rappresenta il secondo successo degli azzurri nel torneo. La partita si è svolta in una delle sessioni principali della competizione, coinvolgendo entrambe le squadre in uno scontro decisivo.

Nel torneo misto gli azzurri conquistano il secondo successo battendo la Gran Bretagna nella settima sessione. Decisive la quarta e la sesta mano con tre punti ciascuna. Arriva una vittoria importante per l’Italia nel torneo misto di wheelchair curling alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nella settima sessione disputata nella mattinata di martedì 10 marzo, la squadra azzurra ha superato la Gran Bretagna con il punteggio di 8-6. Il team italiano è composto da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra, arrivati alla sfida con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

