LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | l’Italia batte la Gran Bretagna nel curling! Ora la 10 km di fondo

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna nel curling questa mattina, grazie alla strategia impeccabile e a un’ottima performance di squadra, che ha permesso agli azzurri di conquistare una vittoria importante nel torneo. La partita si è svolta sulla pista di Cortina, dove le condizioni del ghiaccio hanno complicato le mosse di entrambe le squadre, ma gli italiani sono riusciti a mantenere la concentrazione fino alla fine. Nel frattempo, si attende ora l’inizio della prova di fondo dei 10 km, che promette emozioni intense dopo questa vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI' 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Luca Bianchi, il portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, è stato ricoverato questa mattina dopo aver subito una ferita alla testa durante l'allenamento sul ghiaccio di ieri, causata da un incidente con il bastone di un compagno. Milano, 13 febbraio 2026 – La giornata delle Olimpiadi inizia con il curling, dove l'Italia affronta la Gran Bretagna in una partita che si preannuncia combattuta, subito dopo le prime prove di bob che si svolgono sul tracciato di Cortina. Milano Cortina 2026, Vance: L'Italia ha fatto un lavoro straordinario per le Olimpiadi