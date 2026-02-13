LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | si parte con Italia-Gran Bretagna di curling alle 9.05

Luca Bianchi, il portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, è stato ricoverato questa mattina dopo aver subito una ferita alla testa durante l’allenamento sul ghiaccio di ieri, causata da un incidente con il bastone di un compagno. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel rinnovato palaghiaccio di Cortina, ha sorpreso tutti, poiché si tratta di un’attrezzatura di sicurezza usata di norma durante le sessioni di allenamento.

