Kalulu rompe il silenzio | Bastoni non l'ho più sentito non mi aspetto nulla di speciale da lui

Kalulu ha parlato del suo rapporto con Bastoni dopo l'espulsione contro l'Inter, affermando di non aver più avuto contatti con lui e di non aspettarsi nulla di particolare. Ha aggiunto di non aver sentito Bastoni recentemente e di non nutrire aspettative specifiche nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in merito alla situazione successiva all'episodio in campo.

Kalulu ha spiegato il rapporto con Bastoni dopo l'espulsione contro l'Inter che ha scatenato le polemiche: "Non ci parlavamo tantissimo prima e ora cambierà pochissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

