Come sta Claudio Lippi il conduttore rompe il silenzio in un video | Sono vivo e non sono in terapia intensiva

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute. In un video su Instagram, il conduttore ha spiegato: “Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo”. Lippi ha voluto mettere fine alle speculazioni, rassicurando i fan che sta bene e che non si trova in terapia intensiva.

Claudio Lippi, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: "Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo". Poi, ha ringraziato Fabrizio Corona che, a suo dire, con coraggio ha iniziato a parlare dei "circolini" che si nascondono nel mondo televisivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

In questo articolo si aggiornano le condizioni di salute di Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi in fin di vita in terapia intensiva e senza un euro: le dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno preoccupare; Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio Corona; Claudio Lippi, l'ultimo post social su Facebook: Vorrei crederti. Come sta il conduttore.

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: Sono vivo e non sono in terapia intensivaClaudio Lippi, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato: Sono vivo, sano magari non tanto però sono vivo. Poi, ha ringraziato Fabrizio Corona che, a suo dire, con coraggio ha iniziato a ... fanpage.it

Claudio Lippi in terapia intensiva: come sta oggi e quali problemi di salute affrontaIl nome di Claudio Lippi è tornato al centro dell’attenzione dopo la sua apparizione, visibilmente provato, in una videochiamata mostrata durante ... ilsipontino.net

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste” In terapia intensiva, il conduttore interviene a “Falsissimo” in una videochiamata con Fabrizio Corona per parlare di Mediaset. - facebook.com facebook

Claudio #lippi a #falsissimo di #FabrizioCorona, il conduttore svela retroscena su #Mediaset dall'ospedale x.com