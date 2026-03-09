Weekend a rischio maltempo | possibile saccatura sul Mediterraneo La svolta
La seconda settimana di marzo si apre con una saccatura depressionaria che si sposta sull'Europa occidentale, mentre un campo di alta pressione si mantiene sui settori orientali. Durante il weekend, è previsto un possibile peggioramento del tempo a causa di questa configurazione meteorologica. Le previsioni indicano che le condizioni potrebbero portare a fenomeni di maltempo su alcune aree del Mediterraneo.
La seconda settimana di marzo inizia con una saccatura depressionaria in movimento sull'Europa occidentale e un campo di alta pressione sui settori orientali. La giornata odierna che inizia con tempo asciutto sull'Italia con nubi sparse e spazi di sereno. Entro il pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. I prossimi giorni non vedranno grosse variazioni con nuvolosità in transito e deboli fenomeni anche sulle regioni del Nord, mentre l'instabilità pomeridiana resterà sempre attiva al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del prossimo weekend mostrano invece un possibile cambio di circolazione con una saccatura depressionaria in affondo verso il Mediterraneo occidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
