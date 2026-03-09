La seconda settimana di marzo si apre con una saccatura depressionaria che si sposta sull'Europa occidentale, mentre un campo di alta pressione si mantiene sui settori orientali. Durante il weekend, è previsto un possibile peggioramento del tempo a causa di questa configurazione meteorologica. Le previsioni indicano che le condizioni potrebbero portare a fenomeni di maltempo su alcune aree del Mediterraneo.

La seconda settimana di marzo inizia con una saccatura depressionaria in movimento sull'Europa occidentale e un campo di alta pressione sui settori orientali. La giornata odierna che inizia con tempo asciutto sull'Italia con nubi sparse e spazi di sereno. Entro il pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. I prossimi giorni non vedranno grosse variazioni con nuvolosità in transito e deboli fenomeni anche sulle regioni del Nord, mentre l'instabilità pomeridiana resterà sempre attiva al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del prossimo weekend mostrano invece un possibile cambio di circolazione con una saccatura depressionaria in affondo verso il Mediterraneo occidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Weekend a rischio maltempo: possibile saccatura sul Mediterraneo. La svolta

