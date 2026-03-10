washington allenta le sanzioni petrolifere contro mosca

L’amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di allentare le sanzioni sul petrolio proveniente dalla Russia. La decisione riguarda le restrizioni imposte in passato e mira a modificare le misure economiche adottate contro Mosca. La comunicazione è arrivata da Washington, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità di applicazione. La misura si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle politiche economiche statunitensi.

Da Washington arriva la notizia dell’intenzione dell’amministrazione Trump di allentare le sanzioni sul petrolio di origine russa. Si tratta di una misura temporanea legata alle attuali circostanze della guerra contro l’Iran, ma sufficiente a dare linfa alle iniziative geopolitiche di Mosca. Appena un mese fa gli USA erano riusciti con un accordo economico a convincere l’India a smettere di comprare il greggio ed altri prodotti petroliferi russi. Ora Nuova Delhi potrà di nuovo acquistarlo per i prossimi trenta giorni. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent. La finalità è di alleviare la pressione sulla domanda globale e sui prezzi in costante crescita, che di questo passo finirebbero per mettere in crisi il mercato mondiale. 🔗 Leggi su Follow.it

