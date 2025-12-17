Sanzioni e missili | l' escalation tra Stati Uniti e Russia Pronte nuove sanzioni contro Mosca

Gli Stati Uniti si preparano a imporre nuove sanzioni al settore energetico russo, intensificando la pressione su Mosca in vista di possibili rifiuti dell'accordo sulla fine della guerra in Ucraina. L'escalation tra Washington e Mosca si configura come un tentativo di influenzare le decisioni di Vladimir Putin e di rafforzare le proprie posizioni diplomatiche e strategiche.

© Iltempo.it - Sanzioni e missili: l'escalation tra Stati Uniti e Russia. Pronte nuove sanzioni contro Mosca Gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo round di sanzioni contro il settore energetico russo per accrescere la pressione su Mosca nel caso in cui il presidente Vladimir Putin dovesse respingere l'accordo per la fine della guerra in Ucraina. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, secondo cui gli Stati Uniti starebbero considerando le ipotesi di sanzionare le navi della cosiddetta flotta ombra russa che trasportano il petrolio e i traders che facilitano le transazioni. Mosca non ha ricevuto comunicazioni ufficiali che gli Stati Uniti stiano considerando ulteriori sanzioni contro la Russia, se dovesse rifiutare di firmare un piano di pace per l'Ucraina, ma ha ribadito che queste misure danneggiano le relazioni bilaterali.

