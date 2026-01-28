Walter Veltroni alla Franco Tosi | La libertà non è un diritto acquisito Bisogna ancora difenderla e amarla

Legnano, 28 gennaio 2026 – Walter Veltroni torna a parlare di libertà e impegno. In occasione della Giornata della memoria, l’ex sindaco di Roma ha detto che la libertà non è un diritto che si può dare per scontato. Bisogna difenderla e amare ogni giorno, ha aggiunto. Veltroni ha anche ricordato che non si può più restare a guardare, bisogna agire e riprendere in mano il destino nostro e delle prossime generazioni. È un messaggio forte, rivolto a tutti, per non dimenticare che la libertà si conquista

Legnano, 28 gennaio 2026 – "È finito il tempo del disinteresse, delle alzate di spalle, del farsi spettatori: guardando quello che succede nel mondo, noi oggi abbiamo il dovere, dico il dovere, nella Giornata della memoria 2026, di riprendere nelle mani il destino nostro e delle generazioni che verranno". Con queste parole Walter Veltroni, ieri primo oratore alla commemorazione dei lavoratori Franco Tosi che nel gennaio del 1944 furono deportati e morirono nel lager nazista di Mauthausen, ha concluso il proprio discorso guardando negli occhi i più giovani tra quanti hanno affollato la sala montaggio della storica azienda legnanese, quasi a sollecitare la loro reazione.

