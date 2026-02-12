La Mercedes ha annunciato che nel 2025 gli utili sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente. I motivi principali sono i dazi doganali, i tassi di cambio sfavorevoli e la crescente concorrenza delle case cinesi. La casa tedesca fatica a mantenere i risultati, mentre le difficoltà si fanno sentire su scala globale.

Il colosso tedesco Mercedes nel 2025 ha visto quasi dimezzati gli utili, ottenendo 5,3 miliardi di euro, e cioè il 49% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 10,4 miliardi. Lo ha reso noto la casa d’auto di Stoccarda. Il fatturato è diminuito del 9% a 132,2 miliardi di euro. Il risultato operativo al lordo di interessi e imposte è sceso del 57% a 5,82 miliardi di euro. A pesare sulla prestazione del gruppo i dazi doganali, gli effetti negativi dei tassi di cambio e la concorrenza cinese. I risparmi sui costi di oltre 3,5 miliardi di euro nel settore delle auto hanno compensato in parte le difficoltà, ha spiegato il gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025

Approfondimenti su Mercedes Utili

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MERCEDES BENZ 2025 INTERIOR

Ultime notizie su Mercedes Utili

Argomenti discussi: Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardi: pesano dazi e concorrenza in Cina; Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardi; Mercedes: utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardi; Mercedes, utili 2025 quasi dimezzati a 5,3 miliardi di euro.

Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardiIl colosso tedesco Mercedes nel 2025 ha visto quasi dimezzati gli utili, ottenendo 5,3 miliardi di euro, e cioè il 49% rispetto all'anno precedente, quando erano stati 10,4 miliardi. Lo ha reso noto l ... ansa.it

Mercedes, utili 2025 quasi dimezzati a 5,3 miliardi di euroLa casa automobilistica registra vendite più deboli in alcuni mercati chiave e pressioni dai dazi e dal cambio valuta. Il Ceo Källenius conferma strategie per recuperare margini e crescita ... lasicilia.it

Oltre condividere la gioia e ricevere gli auguri per arrivo dell'auto, sarebbe utile indicare nel post anche la città/conc di ritiro per evitare ridondanti (ma utili) domande. - facebook.com facebook

it.motorsport.com/f1/news/f1-ant… Confermata la nostra esclusiva: il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ha causato un incidente vicino a casa sua, a San Marino. Dettagli: il classe 2006 viaggiava a circa 180 km/h in un tratto dove il limite è 70 km/h, patente x.com