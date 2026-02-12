Mercedes utili quasi dimezzati nel 2025

La Mercedes ha annunciato che nel 2025 gli utili sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente. I motivi principali sono i dazi doganali, i tassi di cambio sfavorevoli e la crescente concorrenza delle case cinesi. La casa tedesca fatica a mantenere i risultati, mentre le difficoltà si fanno sentire su scala globale.

Il colosso tedesco Mercedes nel 2025 ha visto quasi dimezzati gli utili, ottenendo 5,3 miliardi di euro, e cioè il 49% rispetto all’anno precedente, quando erano stati 10,4 miliardi. Lo ha reso noto la casa d’auto di Stoccarda. Il fatturato è diminuito del 9% a 132,2 miliardi di euro. Il risultato operativo al lordo di interessi e imposte è sceso del 57% a 5,82 miliardi di euro. A pesare sulla prestazione del gruppo i dazi doganali, gli effetti negativi dei tassi di cambio e la concorrenza cinese. I risparmi sui costi di oltre 3,5 miliardi di euro nel settore delle auto hanno compensato in parte le difficoltà, ha spiegato il gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Approfondimenti su Mercedes Utili

Ultime notizie su Mercedes Utili

