Angelino, il rientro che non si concretizza, resta in panchina mentre la Roma disputa le sue partite. Gasperini attende ancora di poterlo schierare in campo, ma finora il giocatore non ha trovato spazio nelle ultime sfide contro Juventus, Como e Genoa. La situazione evidenzia le sfide di integrazione e le scelte tattiche del tecnico, mantenendo Angelino in attesa di un’occasione che tarda ad arrivare.

È tornato, ma non davvero. José Ángel Esmorís Tasende (Angeliño) siede in panchina e guarda scorrere le partite della Roma: è successo contro la Juventus, è successo contro il Como, è successo ancora contro il Genoa. Novanta minuti senza alzarsi, come se il rientro fosse rimasto a metà. L’unica traccia in campo, dalla fine di settembre a oggi, porta a Glasgow: Celtic, UEFA Europa League, 11 dicembre. Sei minuti più recupero. Poco più di una comparsa. Da allora, solo panchina. La domanda, inevitabile, è una sola: perché Angelino non gioca nonostante sia rientrato in gruppo da settimane? Due mesi e mezzo fuori dal mondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Angelino, il rientro che non decolla: perché Gasperini aspetta

Leggi anche: Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative

Leggi anche: Roma, tra campionato ed Europa: il tour de force che aspetta Gasperini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Il terzino spagnolo è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e anche oggi ha fatto lavoro specifico: il tour de force è alle porte e Gasperini non ha molte soluzioni La Roma prosegue gli ... calciomercato.it

Roma, Angelino verso il rientro in gruppo dopo due mesi di stop: c'è l'ok dei medici - Il terzino spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, può tornare ad allenarsi con i compagni dopo i due mesi di assenza a ... m.tuttomercatoweb.com

Passaporto italiano grazie ai nonni veneti e un passato già da potenziale acquisto della Roma. Ora Lucas Piton è tornato nel mirino dei giallorossi che devono rinforzare una fascia sinistra dove Angelino fatica a ritrovare la forma e Tsimikas fatica ancora di più - facebook.com facebook