Spari contro ciclisti Sc Padovani Polo Cherry Bank a Dolcé VR arrestato 25enne della zona agito perché detesta bici in strada - VIDEO

Un episodio di violenza si è verificato a Dolcé (VR), dove un 25enne della zona ha sparato contro un gruppo di ciclisti della squadra Sc Padovani Polo Cherry Bank. L’uomo, incensurato, avrebbe agito per motivi di antipatia nei confronti dei ciclisti che occupano la strada. La vicenda è stata registrata anche in un video e ora è sotto indagine delle autorità.

Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe riconducibile all'avversione che il giovane nutrirebbe nei confronti dei ciclisti che percorrono le strade aperte al traffico, occupando la corsia di marcia È un 25enne incensurato di Dolcè l'autore dei 2 spari contro il gruppo di ciclisti del team Sc P.

