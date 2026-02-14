Gratteri si difende | Dichiarazioni sul referendum estrapolate e distorte nessuna affiliazione tra voto e criminalità

Nicola Gratteri ha preso posizione dopo che alcune sue dichiarazioni sul referendum sono state estrapolate e alterate, creando un collegamento che lui respinge fermamente. Secondo il procuratore di Napoli, alcune frasi sono state distorte per insinuare un coinvolgimento suo e delle sue opinioni con la criminalità organizzata o le logge massoniche. Gratteri ha chiarito di non avere alcuna affiliazione né con il voto sulla riforma della giustizia, né con ambienti criminali. Recentemente, si è detto sorpreso nel vedere come le sue parole siano state manipolate per alimentare polemiche inutili.

Gratteri Chiude al Polemiche: "Dichiarazioni Distorte", il Referendum e le Ombre sulla Giustizia. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto pubblicamente per difendere le sue posizioni relative al referendum sulla riforma della giustizia, contestando una presunta manipolazione delle sue parole che lo avrebbe legato, erroneamente, a insinuazioni su un legame tra il voto favorevole alla riforma e la criminalità organizzata o la massoneria deviata. L'intervento è avvenuto il 14 febbraio 2026, durante un convegno a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, in un contesto di crescente tensione politica attorno alla consultazione referendaria.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha accusato Nicola Gratteri di usare parole “sconsiderate” e ha ribadito che il governo farà tutto il possibile per impedire che il referendum sulla giustizia si svolga, sottolineando che la consultazione popolare rappresenta un rischio per la stabilità del Paese.

Nicola Gratteri rompe il silenzio sul referendum costituzionale sulla giustizia.

Gratteri: “Su referendum Giustizia poca informazione e tifo da stadio”

