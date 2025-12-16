Politiche 2027 | Pd e Lega su calo FdI M5S terza forza Casting Forza Italia

Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto delineano un quadro politico in evoluzione, con il Partito Democratico di Elly Schlein in crescita e la Lega stabile. Fratelli d’Italia registra un lieve calo, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma come terza forza. In questo scenario, si delineano anche le prospettive per il futuro di Forza Italia.

Il Pd di Elly Schlein che sale all'indomani dell'assemblea nazionale, 22.3% con più 0.3%. Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni reduce da Atreju in leggero calo a quota 31%, meno 0.2%. E' il sondaggio sulle intenzioni di voto Swg per il Tg La7 di Mentana del 15 dicembre 2025 "Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali", come recita la domanda. In prospettiva politiche 2027. Sondaggio che vede il Movimento 5 Stelle a quota 12.8%, meno 0,2% per il partito guidato da Giuseppe Conte dunque stabile terza forza dopo FdI e Pd. Lega Salvini con 8.4% in salita, più 0.3%, superando Forza Italia guidata da Tajani, 8.

