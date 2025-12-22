Tempo di lettura: 2 minuti Nel clima ormai tipico delle festività, anche i partiti di centrodestra ad Avellino hanno trasformato gli auguri natalizi in un’occasione di rilancio politico e di lancio delle proprie ambizioni per il futuro della città, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali il cui obiettivo, ad oggi, è cercare di costruire una coalizione su un’alleanza innanzitutto programmatica. Si vota, su tutti, nella città di Avellino e ad Ariano Irpino, veri termometri per misurare la forza dell’alleanza e del centrodestra in generale. Il senatore e Commissario della Lega Avellino Gianluca Cantalamessa: “ Con le militanti ed i militanti della Lega di Avellino per un breve scambio di auguri di Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Lega, a FDI a Forza Italia gli auguri e la sfida per i Comuni

