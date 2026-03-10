Il 10 marzo 1946 segna l’anniversario di un cambiamento fondamentale, con l’introduzione del diritto di voto alle donne in Italia. In passato, Mussolini si era espresso favorevolmente, anche se le sue leggi fascistissime impedirono di applicarlo realmente. Turati e Giolitti, invece, si opponevano all’estensione del suffragio femminile. La vicenda viene approfondita in un libro che ricostruisce quel periodo di passaggio epocale.

Il primo a concedere il voto alle donne fu nientemeno che Mussolini, poi per via delle “leggi fascistissime” non lo applicò. E tra Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti fu più ben più decisivo il primo del secondo con la sua DC a far votare signore e signorine italiane il 10 marzo del 1946 per la prima volta in una complessa tornata di elezioni amministrative pre referendum e Costituente. Queste e altre deliziose spigolature appaiono nel poderoso volume Voto alle donne! ( Einaudi ) scritto dagli storici Mario Avagliano e Marco Palmieri, sorta di emersione scrupolosa dell’imponente tema dell’esercizio di voto elettorale concesso alle donne in Italia all’incirca dal 1848 e fino al 1946, con una robusta appendice politica sui mesi successivi al “non evento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voto alle donne!, quando Mussolini era a favore e Turati e Giolitti no. In un libro il faticoso cammino di un cambiamento epocale che oggi compie 80 anni (10 marzo 1946)

