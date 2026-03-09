Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, ha suscitato scalpore con una dichiarazione durante il referendum sulla giustizia, invitando a votare Sì per

“Votate Sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“, lo ha detto senza mezze misure Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Carlo Nordio, durante un’ospitata televisiva nella quale interveniva sul tema del referendum dopo un botta e risposta con Ilaria Cucchi. “Io scappo, ho un’inchiesta in corso, scappo da questo Paese“, ha aggiunto. La campagna di Giusi Bartolozzi per il Sì Perché il capo di gabinetto di Nordio spinge per il Sì La reazione delle opposizioni La campagna di Giusi Bartolozzi per il Sì Sabato 7 marzo Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, è intervenuta sull’emittente siciliana Telecolor per parlare dell’imminente referendum per la riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giusi Bartolozzi capo di gabinetto di Nordio nella bufera, "votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura"

“Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura”: la frase di Bartolozzi in tv fa insorgere le opposizioni. “Si dimetta o intervenga Nordio”“Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“.

Referendum Giustizia, “votate sì e ci togliamo di mezzo le toghe”: il Pd pubblica video Bartolozzi“Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura.

Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi: «La magistratura è un plotone d’esecuzione»Scoppia la polemica, poi Bartolozzi chiarisce: «Ho detto che riforma è per dare credibilità ai magistrati» ... msn.com

Bufera su Giusi Bartolozzi: «Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, giudici sono un plotone d'esecuzione, se vince il no scappo dall'Italia»Durante una trasmissione dell’emittente siciliana Telecolor, il Punto, condotta da Luca Ciliberti, Giusi Bartolozzi, il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, ha sferrato un attacco frontale ... lasicilia.it

Al dibattito televisivo c'era anche Ilaria Cucchi, che ha diffuso le immagini sui social. Gli interventi di Giusi Bartolozzi, già indagata per il caso Almasri. La reazione delle opposizioni e come ha provato poi a difendersi - facebook.com facebook

Le parole di Giusi Bartolozzi sono sbagliate e totalmente inaccettabili. Dire “votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura” significa avvelenare il dibattito pubblico e mancare di rispetto a chi ogni giorno serve lo Stato. Io difendo le ragioni del Sì, ma non contr x.com