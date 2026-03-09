Votate sì e togliamo di mezzo la magistratura | bufera sulle parole della consigliera di Nordio Bartolozzi

Durante una trasmissione televisiva, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha invitato gli spettatori a votare sì al referendum, affermando che in questo modo si eliminerebbe la magistratura. Le sue parole hanno suscitato reazioni e polemiche, attirando l’attenzione su un commento che ha generato discussioni pubbliche. La dichiarazione ha acceso un dibattito tra chi critica e chi sostiene le sue affermazioni.

Bufera per le parole della capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ospite di una trasmissione televisiva ha dichiarato: "Votate Sì al referendum e ci togliamo di mezzo la magistratura". Durissima la reazione delle opposizioni che chiedono le dimissioni della consigliera di Nordio.