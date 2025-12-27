Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun | Cosa dice ora la sinistra? Le opposizioni non ci stanno | Dal governo propaganda indecente

È una politica fratturata a metà, tra l’esultanze del governo e i richiami alla cautela delle opposizioni, quella che nelle scorse ore è stata sorpresa dalla notizia del blitz anti terrorismo della Dda di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, fra cui Mohammad Hannoun, accusato di aver raccolto fondi per Hamas tramite associazioni benefiche. Se Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi si stringono alla procura di Genova e alle forze dell’ordine, complimentandosi per il lavoro da loro portato a termine, Pd e Avs insistono affinché le persone arrestate siano tenute distinte dalle centinaia di migliaia di persone che negli scorsi mesi sono scese in piazza a sostegno della Palestina e contro la condotta israeliana a Gaza e in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online

