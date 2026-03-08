Vota il miglior barista Il sorriso di Francesca | La piazza è un pezzo di me

Vota il miglior barista. Francesca, che ha studiato per un'altra professione, lavora da sette anni dietro il bancone di un bar e ogni giorno accoglie i clienti con un sorriso. La sua passione per il lavoro è evidente e per lei la piazza rappresenta un pezzo di sé. La sua presenza è diventata un punto di riferimento per gli avventori del locale.

Ha studiato per tutt’altro lavoro, ma alla fine si è innamorata del bancone del bar e da 7 anni donare un sorriso agli avventori è la cosa che la rende più felice. Francesca De Milito è uno dei volti del Caffè Nazionale di piazza del Popolo. "Sono innamorata da sempre di questo posto – dice – per me è il cuore del centro: mi sento il volto della piazza, so quel che do al mio cliente e questo è uno dei pochissimi bar nel quale anche un dipendente diventa parte di una famiglia. Coccolo i miei clienti, sono tornata per coccolarli. Sono stata assente alcuni mesi per motivi familiari e tutto questo mi è mancato molto: amo i nostri prodotti, mi piace venderli perché da noi c’è il Sud ma a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Miglior barista. Ricevuti mille tagliandi. Stefania torna in vetta. In lizza Alessia e FrancescaContinuano ad arrivare in redazione i tagliandi compilati che porteranno a individuare il (o la) barista più amato di Forlì e del suo comprensorio.

