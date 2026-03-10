Von der Leyen seppellisce l’ordine globale

Ieri Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, si è allineata al cancelliere tedesco Friedrich Merz, in occasione di un evento pubblico. La sua dichiarazione ha riguardato questioni di politica internazionale e di relazioni tra l’Unione Europea e la Germania. La loro posizione condivisa ha attirato l’attenzione dei media, suscitando reazioni tra gli osservatori politici.

Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ieri si è allineata al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nel dichiarare morto e sepolto l’ordine basato sulle regole difeso dall’Unione europea. “L’Europa non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è scomparso e non tornerà più”, ha detto von der Leyen in un discorso davanti alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue: “Non possiamo più fare affidamento” sull’ordine basato sulle regole “come unico modo per difendere i nostri interessi o presumere che le sue regole ci proteggeranno dalle complesse minacce che dobbiamo affrontare”. La diagnosi può essere in parte giusta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

