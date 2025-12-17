Nazionalismo europeo corsa alle armi e guerra imminente | i punti cardine della dottrina von der Leyen Per la presidente la pace di ieri è finita

Il discorso di Ursula von der Leyen davanti a Strasburgo ha lasciato trasparire un clima teso e preoccupante, segnato da un forte nazionalismo europeo, una crescente corsa alle armi e la minaccia di un conflitto imminente. La presidente ha annunciato che la pace di ieri è finita, dipingendo un quadro inquietante e allarmante, più simile a un copione di tensione internazionale che a un messaggio di speranza e dialogo tra le nazioni.

© Lanotiziagiornale.it - Nazionalismo europeo, corsa alle armi e guerra imminente: i punti cardine della dottrina von der Leyen. Per la presidente “la pace di ieri è finita” Più che il discorso programmatico della presidente della Commissione europea in vista del Consiglio europeo al via oggi, quello pronunciato ieri da Ursula von der Leyen, davanti alla plenaria di Strasburgo, è apparso più una versione rivista e aggiornata del copione del Dottor Stranamore. Nazionalismo europeo, corsa alle armi e guerra imminente, i punti cardine. Von der Leyen: “E’ un mondo di lupi. La pace di ieri è finita”. “Il Consiglio europeo di questa settimana è dedicato ad affrontare la realtà del momento”, ha esordito von der Leyen, “la realtà di un mondo che è diventato pericoloso e transazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra Leggi anche: Mondali ciclismo su pista, Tarling trionfa nella corsa a punti. Lavreysen conferma la sua leggenda Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Corsa alle armi in Europa, il Pentagono prepara il supermarket per incassare - Washington ha avviato la più ampia ristrutturazione degli ultimi decenni nel settore: sviluppo, acquisti e vendite di ... ilfattoquotidiano.it A cosa assomiglia la nostra epoca la lezione di Barbero parla del passato per capire il presente Per Trump l'alleanza con Putin è una guerra di civiltà Trump, spiega oggi il New York Times, non si preoccupa della democrazia, delle alleanze o della Nato, vede Putin come un difensore del nazionalismo cristiano bianco e dei valori tradizionali rispetto alle n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.