Meloni dice no al Mercosur salta la firma di von der Leyen in Brasile

L’Italia si oppone all’accordo con il Mercosur, interrompendo le trattative con Brasile e Argentina. La decisione, presa in concomitanza con la posizione della Francia, ha portato alla sospensione della firma dell’accordo commerciale, negoziato da oltre vent’anni. La scelta di Roma rappresenta un cambio di rotta rispetto alle posizioni precedenti e influenza le dinamiche europee e internazionali.

© Ilmattino.it - Meloni dice no al Mercosur, salta la firma di von der Leyen in Brasile L?Italia spariglia: si allinea alla Francia e frena sul Mercosur. Slitta dunque la sigla sull?accordo su cui si negozia da un quarto di secolo: Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

Asset russi e Mercosur, l’Ue «si gioca la faccia». Meloni tra i disturbatori - In vista del Consiglio in cui i leader decideranno se usare i beni congelati della Russia, l’Italia frena. editorialedomani.it

