Mercosur-Ue Lula e von der Leyen celebrano la firma dell' accordo

Il presidente brasiliano Lula da Silva e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno recentemente assistito alla firma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e quattro Paesi sudamericani, un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. L’evento segna un momento significativo nel rafforzamento dei rapporti economici e politici, con la cerimonia ufficiale prevista nei prossimi giorni.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato venerdì la firma prevista dell' accordo di libero scambio tra l'Ue e quattro Paesi sudamericani, il giorno precedente rispetto a una cerimonia alla quale Lula non presenzierà. Si tratta del primo grande accordo commerciale per il Mercosur, che comprende le due maggiori economie della regione, Brasile e Argentina, insieme a Paraguay e Uruguay. Si prevede che i due blocchi firmeranno formalmente il loro patto commerciale in corso da un quarto di secolo questo sabato durante una cerimonia in Paraguay, alla quale però Lula non parteciperà.

