La presidente della Commissione europea ha annunciato che l’Unione Europea applicherà in via provvisoria l’accordo con il Mercosur. La decisione riguarda l’attuazione temporanea dell’intesa commerciale tra le parti. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente senza specificare una data precisa per l’avvio completo delle procedure. La misura mira a rendere immediatamente operative alcuni punti dell’accordo.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur. “A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur “, ha detto von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles, “ho già detto: quando loro saranno pronti, saremo pronti anche noi. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria”. In January, the European Council empowered the Commission to provisionally apply the Agreement as from the first ratification by a Mercosur country. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’Ue

Ue-Mercosur, von der Leyen: "Applichiamo accordo in via provvisoria"

Mercosur-Ue, Lula e von der Leyen celebrano la firma dell'accordo

