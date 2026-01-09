Partono i lavori in via Toledo ecco il dispositivo temporaneo di circolazione

A partire dal 12 gennaio e fino al 15 aprile 2026, via Toledo sarà interessata a lavori di manutenzione della pavimentazione. Per consentire gli interventi, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che prevede il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con Vico. Si invita alla collaborazione e alla massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti durante le operazioni.

Dispositivo temporaneo di circolazione in via Toledo per lavori alla pavimentazionePer consentire i lavori di manutenzione straordinaria dell'area pedonale di via Toledo, è istituito il divieto di transito veicolare:1) dal 12 gennaio al 15 aprile 2026 nel tratto compreso tra l'incrocio con vico.

Via Toledo, dal 7 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria - cantieri che si sposteranno per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commercial ... napolitoday.it

Via Toledo a Napoli, ok ai lavori: «Restyling a tappe, 30 micro-cantieri» - Sarà un 2026 di cantieri, restyling e rigenerazione, per il capoluogo partenopeo. ilmattino.it

Partono oggi i lavori di ripavimentazione di via Toledo con micro-cantieri mobili: strada sempre percorribile, meno disagi e una pavimentazione più sicura. - facebook.com facebook

