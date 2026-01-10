Dispositivo di circolazione temporaneo in via Toledo per lavori

È stato istituito un dispositivo di circolazione temporaneo in via Toledo a causa di lavori in corso. Il divieto di transito veicolare sarà applicato in due fasi distinte, per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di intervento. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di validità del provvedimento.

