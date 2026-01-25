America?s Cup cercasi alberghi uffici e B&b | Arriva un fondo Usa

L'America's Cup sta attirando l'attenzione di operatori e strutture ricettive in Italia. Sono in corso ricerche di alberghi, uffici e bed and breakfast nelle zone interessate, con un fondo statunitense che si sta interessando al progetto. La competizione, con le pre-regate previste a Bagnoli nel luglio 2026, sta generando un effetto di attesa e opportunità nel settore locale, contribuendo a consolidare la presenza internazionale dell'evento.

È già in corso, l’effetto America’s Cup. Il calendario della competizione, con le pre-regate che probabilmente si svolgeranno a Bagnoli nel luglio ‘26 e la prima gara ufficiale il 10 luglio ‘27 tra Posillipo e Castel dell’Ovo, sta scuotendo il mercato immobiliare e quello degli affitti. Non ancora quello degli alberghi e dei b&b, con gli imprenditori che fisseranno i prezzi delle stanze più avanti, in prossimità dell’inizio delle gare. Ma, di fatto, le offerte sono già fioccate, per prenotare camere vista mare. A muoversi sono stati tour operator stranieri di alto profilo, che hanno rivolto ad Abbac (l’associazione di categoria del settore extralberghiero) «richieste per prendere in affitto camere da cui si possano vedere le regate, per lunghi periodi di tempo». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

