L’America’s Cup 2027 si avvicina e i lavori nei cantieri accelerano. Sono stati assunti circa 15mila lavoratori per preparare l’evento, che si preannuncia come una grande sfida. Il vento forte e le temperature fredde non fermano gli operai, che continuano a lavorare a ritmo serrato sulla colmata a mare. La zona si riempie di polvere e salsedine, mentre il clima non aiuta. Si lavora a pieno ritmo, con l’obiettivo di portare a termine tutto in tempo.

Il vento spazza con fredde folate l’area del cantiere dell’America’s Cup sulla colmata a mare. Tanto che salsedine e polvere si appiccicano addosso. Ma il vento agita anche il mare che fa affiorare la scogliera a protezione dell’area dove verranno montati gli hangar per le barche della Coppa America di vela e da dove poi verranno calate nel golfo di Bagnoli. La messa in posa della scogliera è iniziata a fine novembre e già è li al suo posto. Di fronte al pezzo di colmata, quello centrale, dove ci sarà la base operativa dei team. Trecento gli operai al lavoro, cinque le gru in azione, poi escavatori, pale meccaniche e una movimentazione di camion che scaricano materiale al ritmo di 2500 tonnellate al giorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup 2027, 15mila assunti per il grande evento: «È sprint nei cantieri»

Approfondimenti su Americas Cup 2027

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Americas Cup 2027

Argomenti discussi: America's Cup: concessi due mesi in più per eventuali altre sfide per la 38AC di Napoli 2027? - Saily; America’s Cup, pronta piattaforma per gestire forniture per 500 milioni; America’s Cup 2027 a Napoli: esteso il termine per l’iscrizione di nuovi sfidanti; America’s Cup 2027, la sfida: Pil e sviluppo: Napoli meglio di Barcellona.

America's Cup 2027, 15mila assunti per il grande evento: «È sprint nei cantieri»Il vento spazza con fredde folate l’area del cantiere dell’America’s Cup sulla colmata a mare. Tanto che salsedine e polvere si appiccicano addosso. Ma il vento agita anche ... ilmattino.it

America’s Cup 2027 a Napoli: esteso il termine per l’iscrizione di nuovi sfidantiAmerica’s Cup 2027 a Napoli: posticipata al 31 marzo 2026 la scadenza per l’ingresso di nuovi team nella Louis Vuitton Cup. Situazione aggiornata e calendario. solovela.net

Rossella Canadè Dovrebbe alleviare il peso del traffico che con il ponte nuovo arriverà a 15mila mezzi al giorno - facebook.com facebook

#Tempesta invernale negli #USA: 15mila voli cancellati e milioni di persone nel gelo, il #Video x.com